Kuiper : Amazon lance sa première salve de satellites et concurrence enfin Starlink

Cette fois, la bataille de l’espace entre Starlink et Amazon vient réellement de démarrer : Kuiper d’Amazon passe officiellement de l’état de projet à celui de réalité tangible avec le lancement réussi de 27 satellites ce lundi 28 avril. La première salve de satellites de Kuiper a été lancée depuis Cap Canaveral, à bord d’une fusée Atlas V. Les premiers satellites Kuiper atteindront rapidement leur altitude opérationnelle (à 630 km d’altitude) après une mise en orbite initiale à 450 km. Ce n’est là que la toute première étape d’un programme extrêmement ambitieux puisqu’Amazon souhaite placer en orbite basse près de 3 200 satellites au total et ainsi proposer une service internet satellitaire à l’échelle mondiale.

Malgré le succès de ce démarrage, c’est peu dire que Kuiper accuse un certain retard face à son concurrent direct Starlink (SpaceX), qui a déjà effectué 31 lancements pour un total de 7200 satellites en orbite. Pour rappel, lors de la présentation de Kuiper, Amazon avait initialement annoncé que les premiers lancements de satellites Kuiper auraient lieu en… 2023 ! Les satellites Kuiper seraient toutefois plus avancés au plan technologiques que leurs homologues de chez Starlink, et génèreraient notamment moins de pollution lumineuse grâce à un revêtement spécial. Amazon va devoir accélérer la production de ces bijoux sachant que l’objectif à court terme est de placer en orbite 1600 satellites Kuiper d’ici la fin de l’année 2026.