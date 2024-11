Voici à quoi devrait ressembler le Galaxy S25 Ultra (et c’est classe !)

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung dévoile son design, en légère rupture par rapport au Galaxy S24 Ultra. Les rendus (leak ? concept ?) partagés par le leaker TechnizoConcept montrent le flagship en quatre coloris : titane gris, noir, bleu et argent, avec une prédilection pour les teintes sobres, bien que Samsung devrait proposer des coloris exclusifs sur son site, comme chaque année d’ailleurs. Le design suggère aussi un format plus fin, des bordures réduites, des tranches plates, et des anneaux plus imposants autour des capteurs photo. Des modifications assez sensibles finalement au plan visuel par rapport au précédent modèle.

Le châssis argenté visible sur les rendus semble aussi identique sur tous les modèles. Le site SamMobile (généralement bien renseigné) indique que Samsung pourrait conserver sa stratégie habituelle, avec des cadres noirs pour certaines versions exclusives afin de créer un contraste important avec les couleurs du dos. La présentation officielle de la gamme Galaxy S25, comprenant les modèles S25, S25+, S25 Ultra, et S25 Slim, est attendue pour le mois de janvier 2025.