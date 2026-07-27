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Netflix en 4K est maintenant disponible sur Chrome

3 min.
27 Juil. 2026 • 19:05
0

Bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent Google Chrome : il est maintenant possible de regarder Netflix en 4K (2160p), que ce soit pour les séries ou les films. C’est possible sur Windows 11, mais les utilisateurs avec un Mac restent sur du Full HD (1080p) pour le moment.

Netflix Logo

Il faut savoir que le navigateur Microsoft Edge permettait déjà de regarder les contenus en 4K sur Netflix, et ce depuis 10 ans. En effet, la prise en charge a eu lieu en 2016. Voilà maintenant que c’est au tour du navigateur de Google de supporter la meilleure qualité visuelle.

Naturellement, certains pourraient penser que le blocage venait de Google. En réalité, il semble plutôt venir de Netflix, puisque le service de streaming indique qu’il est nécessaire d’avoir au minimum Chrome 117 pour voir les contenus 4K. Chrome 117 remonte à… septembre 2023. On se doute que bien que Google n’a pas bloqué cette fonctionnalité pendant trois ans, avant de finalement la proposer. Donc c’est bien Netflix qui faisait un blocage. Pourquoi ? Mystère.

Comme le montre l’image ci-dessous, le contenu joué sur Chrome est bien en 3 840 x 2 160 pixels, c’est-à-dire de la 4K.

Comment regarder Netflix en 4K sur Google Chrome

Pour profiter de Netflix en 4K sur son PC avec Windows 11, il faut :

  • un abonnement Netflix Premium à 21,99 €/mois. C’est le seul à supporter la 4K. Il faut aussi avoir une qualité de lecture vidéo définie sur Auto ou Élevée
  • une connexion Internet avec un débit minimum de 15 Mb/s
  • un écran intégré 4K 60 Hz, soit une TV ou un écran externe 4K 60 Hz avec une connexion compatible HDCP 2.2
  • Windows 11 avec les dernières mises à jour
  • une carte graphique compatible : Nvidia GeForce 1050 ou plus récent, AMD Radeon RX 400 series ou plus récent
  • un processeur compatible : processeur Intel Core de 7e génération ou plus récent, ou processeur AMD Ryzen

Comme dit précédemment, la nouveauté concerne les utilisateurs sur Windows 11, mais pas ceux avec macOS. Peut-être que cela viendra plus tard pour les utilisateurs avec un Mac. Et du côté de Linux, on reste sur du 720p.

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