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Des conversations privées avec l’IA Claude sont indexées sur Google

3 min.
27 Juil. 2026 • 17:03
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Des notes juridiques, des informations sur les portefeuilles de cryptomonnaies, du code source contenant des identifiants, ainsi que des discussions médicales et des modèles financiers se retrouvent accessibles via une simple recherche sur Google et d’autres moteurs de recherche. Ces données proviennent de conversations partagées sur Claude, l’intelligence artificielle d’Anthropic, indexées par erreur. Il suffit de chercher site:claude.ai/share pour avoir accès aux conversations.

Claude Logo

Une faille technique à l’origine de l’exposition

Le problème vient de la fonction de partage public de Claude, qui génère des liens accessibles à tous pour les utilisateurs des forfaits gratuit, Pro et Max, tandis que les liens créés sur les forfaits Team et Enterprise nécessitent une authentification. Ces pages partagées ne comportent aucune balise noindex ni dans le code HTML ni dans les en-têtes HTTP, ce qui laisse le champ libre aux moteurs de recherche pour les indexer. Le fichier robots.txt d’Anthropic bloque bien le répertoire de partage, mais cette directive est ignorée par les crawlers dès qu’un lien externe pointe vers l’une de ces pages, une limite technique bien connue du fonctionnement des fichiers robots.txt.

L’ampleur du problème a été révélée après sa découverte sur Reddit, avant que la recherche site:claude.ai/share ne confirme la présence de nombreuses conversations indexées sur Google. Bing conserve lui aussi des traces de ces liens, malgré les efforts de nettoyage engagés côté Google, qui a commencé le retrait des URL concernées de son moteur de recherche. Ce délai entre la détection du problème et sa correction complète explique pourquoi certaines conversations restent encore accessibles via une recherche simple.

Ce type d’incident n’est pas isolé dans l’industrie de l’IA. OpenAI avait connu une situation similaire avec ChatGPT en août 2025, lorsque des conversations partagées s’étaient également retrouvées indexées par les moteurs de recherche, révélant un défi commun aux plateformes qui proposent des fonctions de partage de conversations par lien public.

Comment retirer ses conversations partagées sur Claude

Les utilisateurs concernés peuvent retirer manuellement leurs conversations de la fonction de partage en se rendant dans les paramètres de leur compte Claude, puis dans la section Confidentialité, avant de sélectionner les conversations partagées et de choisir l’option pour stopper le partage. Cette procédure ne garantit toutefois pas un retrait immédiat des moteurs de recherche, le délai de désindexation dépendant du rythme de mise à jour des index de Google et de Bing.

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