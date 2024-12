General Motors met un terme aux robotaxis de Cruise

General Motors (GM) a annoncé il y a quelques heures un changement majeur dans sa stratégie de véhicules autonomes, soit l’abandon pur et simple du service de robotaxis commerciaux et l’intégration de sa filiale Cruise dans un plan d’amélioration des technologies d’assistance à la conduite. Ce changement stratégique majeur marque la fin d’un projet ambitieux dont l’objectif était de commercialiser des véhicules autonomes via les robotaxis, une initiative dans laquelle GM a investi plus de 10 milliards de dollars depuis l’acquisition de Cruise en 2016.

Pour toute explication, GM a cité des coûts extrêmement élevés ainsi que la concurrence croissante dans le marché des robotaxis. Le géant américain estime en outre que cette restructuration permettra d’économiser plus d’un milliard de dollars par an d’ici 2025. Désormais, GM se concentrera sur des avancées plus « progressives » que disruptives, comme l’amélioration de son système Super Cruise vers des capacités mains libres et sans surveillance. A terme, ces technologies seront intégrées au sein de millions de véhicules de la marque GM.

Ce coup d’arrêt brutal intervient dans un contexte particulièrement difficile pour Cruise : la filiale de GM accumule en effet les revers, dont un incident majeur relatif à l’un de ses robotaxis qui a traîné un piéton sur plusieurs dizaines de mètres (l’enquête est en cours), la perte du permis d’exploitation en Californie sans oublier un plan de licenciement massif. GM a depuis renforcé son contrôle sur Cruise en augmentant sa participation et en nommant une nouvelle direction (Marc Whitten occupe depuis peu le poste de PDG de l’entreprise). Le cofondateur de Cruise, Kyle Vogt, a largement critiqué cette décision, mais la direction de GM, notamment sa CEO Mary Barra, a rappelé que ce recentrage reflète une conviction dans l’importance des technologies d’assistance à la conduite et d’autonomie pour une majorité de clients finaux.