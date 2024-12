[TGA 2024] Intergalactic : The Heretic Prophet : les créateurs de The Last of Us dévoilent leur prochain titre

Enfin une nouvelle franchise ! Le célèbre studio Naughty Dogs a profité de la cérémonie des Games Awards 2024 pour dévoiler Intergalactic : The Heretic Prophet, un jeu d’aventure spatiale avec l’actrice Tati Gabrielle en vedette. Parfaitement « motion capturée » (même si son visage semble avoir été un peu massifié pour le jeu), Tati Gabrielle interprète ici Jordan A. Mun, une chasseuse de prime qui parcourt la galaxie à la recherche d’aliens à dézinguer.Cette dernière s’échoue sur la planète Sempiria visiblement peuplée d’aliens peu aimables.



A noter que l’ensemble de la séquence présentée a été réalisée avec le moteur du jeu. C’est impressionnant sans être non plus la giga-claque graphique, d’autant que Hellblade 2 a mis la barre très haute sur cette génération. On sait aussi que Neil Druckman est à la manœuvre de cette nouvelle franchise, ce qui n’étonnera personne puisque le co-concepteur du chef d’œuvre The Last of Us a l’habitude de tout superviser. Intergalactic : The Heretic Prophet est en préparation depuis 4 ans, mais il faudra sans doute attendre jusqu’en 2026 pour pouvoir y jouer sur sa PS5…. en attendant probablement le « remake » peut de temps après sur PS6.