Piratage de la Fédération Française de Football (FFF) : beaucoup de données sont concernées

La Fédération Française de Football (FFF) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque qui se veut assez massive, avec une collecte importante des données personnelles. Cela inclut les copies des justificatifs d’identité et des photos.

Dans un e-mail, la FFF indique :

Par la présente communication, nous tenons à vous informer que notre logiciel de gestion des données de nos licenciés et administratifs (salariés ou bénévoles de nos ligues, districts et FFF), a été victime d’un acte de cybermalveillance et d’un vol de données vous concernant.

Les services de la FFF ont, dès la détection de cet accès non autorisé par l’usage d’un compte compromis (ce 17 février 2025), pris les dispositions nécessaires à la sécurisation du logiciel et des données, notamment en désactivant immédiatement le compte en cause.

Une plainte a été déposée et les autorités compétentes ont été informées (ANSSI, CNIL) de cette attaque.