Top Achat a connu un piratage avec le vol de données des clients

Top Achat annonce à son tour avoir fait l’objet d’un piratage et cela a entraîné une fuite de données de se clients. Cette annonce intervient la même semaine où LDLC, qui est du même groupe, a annoncé avoir été piraté pour la deuxième fois en 2024.

C’est par le biais d’un e-mail envoyé aux clients que Top Achat leur annonce le piratage :

Il y a quelques jours, nous avons été victime d’un incident de cybersécurité sur une partie limitée de nos informations clients. Les données collectées sont nom, prénom, email, adresse. Aucune information sensible telle que votre mot de passe ou vos données bancaires n’a été compromise. Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la sécurité de vos informations. L’incident a été circonscrit et toutes les mesures ont été prises pour renforcer la protection de nos systèmes d’information. Nous vous encourageons à rester vigilants face aux tentatives potentielles de phishing (e-mails frauduleux visant à obtenir des informations personnelles).

En soi, il est fort possible que le piratage du jour soit identique à celui évoqué par LDLC cette semaine. En effet, le communiqué de LDLC parlait d’une cyberattaque sur le « groupe LDLC », ce qui inclut plusieurs enseignes : LDLC, Top Achat, Materiel.net, Rue du Commerce, Hardware.fr et plus encore.

Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de piratages visant des sociétés françaises en 2024. Auchan, Free, SFR, Cultura, Molotov et bien d’autres.