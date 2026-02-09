TENDANCES
WhatsApp : l'Europe demande à Meta de rétablir les chatbots IA tiers
Internet

WhatsApp : l’Europe demande à Meta de rétablir les chatbots IA tiers

4 min.
9 Fév. 2026 • 20:30
La Commission européenne a adressé à Meta un avertissement formel sur WhatsApp, critiquant ses pratiques empêchant l’usage d’assistants d’intelligence artificielle concurrents, avec un risque de mesures provisoires rapides. L’UE estime que ce verrouillage qui permet seulement d’accéder à Meta AI peut nuire durablement à la concurrence sur le marché des assistants IA et évoque la possibilité d’imposer un accès temporaire à des outils tiers.

WhatsApp Icone Logo

La Commission européenne a envoyé à Meta une communication des griefs, en avertissant qu’elle prendra des mesures pour éviter un « dommage grave et irréparable sur le marché ». Dans son analyse, elle considère que le comportement de Meta « risque d’empêcher des concurrents d’entrer sur le marché ou de s’y développer », un secteur décrit comme en forte croissance.

WhatsApp est traité comme un point d’accès stratégique. La Commission part de l’idée qu’une application de messagerie grand public peut devenir une porte d’entrée majeure pour permettre à des assistants IA généralistes de toucher les utilisateurs.

Meta conserve des droits de procédure dans cette phase. L’entreprise peut répondre et se défendre avant toute mise en place de mesures provisoires, lesquelles pourraient aller jusqu’à une injonction temporaire imposant l’ouverture de WhatsApp à des assistants IA concurrents.

L’Europe craint un « verrouillage » par WhatsApp

La Commission européenne expose une conclusion préliminaire en trois volets, qui organise la suite de la procédure :

  • Meta serait probablement en position dominante sur le marché des applications de communication grand public dans l’Espace économique européen (EEE), en particulier via WhatsApp.
  • Meta abuserait probablement de cette position en refusant l’accès à WhatsApp à d’autres entreprises, y compris des assistants IA tiers. La Commission considère, à ce stade, que WhatsApp constitue un point d’entrée important pour que des assistants IA généralistes atteignent les utilisateurs.
  • Des mesures de protection urgentes seraient nécessaires en raison d’un risque de dommage « grave et irréparable » pour la concurrence. Le comportement reproché risquerait d’augmenter les barrières à l’entrée et à l’expansion, et de marginaliser de manière irréversible des concurrents plus petits sur le marché des assistants IA généralistes.

Meta AI WhatsApp

L’enjeu n’est donc pas seulement un choix de produit dans une messagerie. La Commission traite l’accès à WhatsApp comme une condition de distribution potentiellement déterminante pour des services d’assistants IA, et elle relie ce point à la capacité de nouveaux entrants à émerger.

Cette logique explique le ton d’urgence. L’UE ne se limite pas à une inquiétude théorique : elle parle explicitement d’une dynamique de marché où un acteur peut, par ses règles d’accès, modifier la trajectoire concurrentielle au détriment d’entreprises plus petites.

La pression monte sur Meta

Le droit européen de la concurrence permet aux régulateurs d’ordonner l’arrêt temporaire de pratiques jugées suspectes. Ces exigences peuvent être contestées devant les juridictions de l’Union au Luxembourg.

Sur le plan des sanctions, les amendes pour violation des règles antitrust de l’UE peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Toutefois, ce plafond est rarement atteint, en particulier si les faits reprochés sont de courte durée.

Le dossier s’inscrit dans un mouvement plus large visant les grands groupes technologiques. Des entreprises de la Silicon Valley font face à des demandes croissantes de l’UE pour modifier leurs modèles, sous peine de sanctions financières lourdes.

