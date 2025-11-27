“Yuki’s Revenge” : Quentin Tarantino ressuscite une séquence inédite de Kill Bill… dans Fortnite !

Quentin Tarantino n’a pas réalisé de nouveau long-métrage depuis Once Upon a Time… in Hollywood en 2019, mais cela ne signifie pas pour autant que le réalisateur américain est resté sans rien faire durant 6 ans. Outre la ressortie en salles de Kill Bill: The Whole Bloody Affair – un montage réunissant les deux volets de 2003 et 2004 – Tarantino a participé a un projet hybride particulièrement original,
Mais la surprise vient surtout de Fortnite, qui accueillera le week-end prochain un contenu exclusif imaginé par Tarantino lui-même ! Selon le blog officiel du jeu,
le réalisateur visionnaire nourrissait depuis longtemps le rêve d’un chapitre de Kill Bill jamais porté à l’écran, intitulé ‘Yuki’s Revenge’. Plus de vingt ans après les films originaux, Epic Games et Tarantino donnent enfin vie à cette histoire inédite, une séquence qui mettra en scène une Uma Thurman modélisée en 3D avec le moteur Unreal Engine ! La bande-annonce de ce chapitre inédit révèle aussi Yuki Yubari, la sœur de Gogo, figure aussi charmante que redoutablement sadique.
“Yuki’s Revenge” sera disponible dans Fortnite le 30 novembre prochain à 14 h (l’accès sera ouvert 30 minutes avant). Pour ceux qui préfèrent la salle obscure, des cinémas aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni le proposeront dès le 5 décembre la projection limitée de The Whole Bloody Affair.
