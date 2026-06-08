[WWDC 2026] Keynote Apple en live dès 18h45 sur KultureGeek

Venez suivre avec nous la Keynote de ce 8 juin qui aura lieu sur le campus d’Apple , dès 18h30 (heure Française) sur notre page spécialement mise en place pour l’occasion. Vous pouvez également suivre le Special Event depuis notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuite) compatible avec l’iPhone et iPad. N’hésitez pas à partager l’info sur Twitter et Facebook.
> Accéder à la Keynote depuis le site (sur ordinateur)
> Accéder à la keynote depuis l’application iAddict v5 (iPhone/iPad – Gratuit).
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Apple a profité de sa WWDC 2026 pour lever le voile sur iOS 27, la prochaine grande mise à jour de l’iPhone. Cette version ne se...
Apple a profité de la WWDC 2026 pour lever le voile sur macOS Golden Gate 27, la prochaine grande version de son système...
IO Interactive ne commente plus seulement un bon lancement pour 007 First Light. Le studio danois parle déjà d’un jeu rentable,...
Nvidia a profité de la visite à Séoul de son directeur général, Jensen Huang, pour poser les bases d’un chantier...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
8 Jun. 2026 • 22:05
8 Jun. 2026 • 21:59
8 Jun. 2026 • 21:50
8 Jun. 2026 • 21:36