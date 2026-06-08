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[WWDC 2026] Keynote Apple en live dès 18h45 sur KultureGeek

1 min.
8 Juin. 2026 • 18:20
0

Venez suivre avec nous la Keynote de ce 8 juin qui aura lieu sur le campus d’Apple , dès 18h30 (heure Française) sur notre page spécialement mise en place pour l’occasion. Vous pouvez également suivre le Special Event depuis notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuite) compatible avec l’iPhone et iPad. N’hésitez pas à partager l’info sur Twitter et Facebook.

WWDC 2026 Invitation Keynote 8 Juin 2026
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