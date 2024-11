Core Ultra 200K : Intel promet d’améliorer les performances avec une mise à jour corrective

Les processeurs Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake), disponibles depuis peu, ont déçu les premiers testeurs et utilisateurs. Les tests ont montré que les performances pouvaient être moins bonnes que celles des processeurs de la génération précédente. Mais Intel assure qu’un correctif arrive.

Bientôt un correctif pour améliorer les processeurs Intel Core Ultra 200K

Lors d’un podcast avec Hot Hardware, Robert Hallock, vice-président et directeur général d’Intel, a reconnu que le lancement des processeurs Arrow Lake « ne s’est pas déroulé comme prévu ». Il a révélé que, dans certaines conditions, certains systèmes peuvent connaître des problèmes de performance. Plus ces problèmes se chevauchent, plus un système est susceptible de ne pas être performant.

Le problème ne vient pas des testeurs ou des PC, mais bien d’une mauvaise configuration faite par Intel. C’est là qu’interviendra un correctif pour améliorer tout ça. Le responsable d’Intel fait comprendre que la société donnera davantage de détails à la fin novembre ou au début décembre.

Robert Hallock déclare :

Je pense que ce qui intéresse les gens, c’est de savoir ce qui s’est passé. Je ne peux pas encore entrer dans les détails, mais nous avons identifié une série de problèmes multifactoriels au niveau du système d’exploitation, au niveau du BIOS, et je dirai que les performances que nous avons vues dans les tests (sans que ce soit la faute des testeurs) ne sont pas celles que nous attendions et que nous avions l’intention de faire. Le lancement ne s’est tout simplement pas déroulé comme prévu. Cela a été une leçon d’humilité pour nous tous, inspirant une réaction assez importante en interne pour comprendre ce qui s’est passé et y remédier.

Le problème ici est qu’Intel a déjà connu des problèmes avec les processeurs de 13e et 14e génération. Il y a maintenant cette histoire avec les Core Ultra 200K. Pendant ce temps, AMD se frotte les mains et profite de la situation, surtout que son nouveau processeur Ryzen 9800X3D est apprécié par les testeurs. Tout le monde s’accorde à dire que le Ryzen 9800X3D est le meilleur processeur pour les joueurs.