Intel étend de 2 ans la garantie des processeurs de 13e et 14e génération après les problèmes

Certains processeurs Intel de 13e et 14e génération ont des problèmes et peuvent même tomber en panne. L’affaire a pris de l’ampleur, ce qui a obligé Intel à réagir.

Au départ, plusieurs détenteurs de processeurs Intel de 13e et 14e génération ont signalé avoir des instabilités diverses et variées, dont une tension trop élevée, à tel point que les dégâts sont permanents. En effet, Intel va proposer à la mi-août une mise à jour qui doit devenir corriger le cœur du problème. Mais ce sera uniquement intéressant pour ceux qui ne sont pas touchés afin, justement, de ne pas avoir de problèmes à l’avenir. Pour les autres, le processeur est endommagé de manière permanente.

Sans surprise, cette affaire dérange fortement les utilisateurs de processeurs Intel. Par conséquent, la marque a décidé d’étendre de deux ans la garantie de ses puces de 13e et 14e génération.

Intel déclare :

Intel s’engage à s’assurer que tous les clients qui rencontrent ou ont rencontré des symptômes d’instabilité sur leurs processeurs de bureau de 13e et/ou 14e génération soient soutenus dans le processus d’échange. Nous soutenons nos produits et, dans les jours à venir, nous partagerons plus de détails sur le support de garantie étendue de deux ans pour nos processeurs de bureau Intel Core de 13e et 14e génération.

En attendant, si vous rencontrez actuellement ou avez déjà rencontré des symptômes d’instabilité sur votre système de bureau Intel Core de 13e/14e génération :

Pour les utilisateurs qui ont acheté des systèmes auprès d’OEM/intégrateurs de systèmes — veuillez contacter l’équipe de support de votre fabricant de système pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Pour les utilisateurs qui ont acheté un processeur en boîte — veuillez contacter le support client Intel pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Intel examine également des options pour identifier facilement les processeurs concernés sur les systèmes des utilisateurs finaux et fournira des conseils supplémentaires dès que possible.

En même temps, nous nous excusons pour le retard dans les communications car il a été difficile de démêler et de trouver la cause profonde de ce problème.