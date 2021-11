Microsoft dévoile le Surface Laptop SE, un PC portable sous Windows 11 SE

En plus d’annoncer Windows 11 SE, Microsoft présente un nouvel ordinateur portable, le Surface Laptop SE. C’est un modèle d’entrée de gamme qui vise les jeunes. Naturellement, le prix est bas au vu des caractéristiques techniques.

Lancement du Surface Laptop SE

Le Surface Laptop SE de base dispose d’un écran de 11,6 pouces avec une définition de 1 366 x 768 pixels. L’ordinateur portable embarque le processeur Intel Celeron N4020, la puce graphique Intel UHD Graphics 600, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage (eMMC) et une webcam de 1 mégapixel. Il existe d’autres modèles avec le processeur Intel Celeron N4120, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (eMMC).

Par ailleurs, on retrouve du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0 LE, un port USB-1, un port USB-C et une prise jack. Citons également des haut-parleurs stéréo de 2 W et un micro. Côté autonomie, Microsoft dit que l’ordinateur peut tenir 16 heures.

En outre, Microsoft s’engage dans un grand effort de réparabilité avec le Surface Laptop SE, permettant aux écoles de remplacer les composants à l’intérieur de l’ordinateur portable. Le modèle de base dispose de vis standard qui permettront de remplacer l’écran, la batterie, le clavier et même la carte mère.

Le Surface Laptop SE sera commercialisé au début de 2022 à partir de 249 dollars. Le lancement se fera d’abord aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Japon. Il n’est pour l’instant pas précisé si la France ou d’autres pays l’auront.