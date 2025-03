L’IA Perplexity se paye une pub avec l’acteur star de la série Squid Games… et tacle Google au passage

Le nouveau cross-over de la geek-culture met en scène Lee Jung-jae, l’acteur star de la série Squid Game (Netflix), et le moteur d’IA Perplexity. Dans ce spot soigneusement réalisé, Jung-jae est piégé dans une pièce et doit répondre à différentes questions pour en sortir, à la façon d’un « escape-room » (et en référence bien sûr à la série, qui montre des individus aux prises avec des jeux parfois mortels). L’IA Perplexity doit ainsi répondre à une question piège, « Comment faire pour que le fromage colle à une pizza ? », une question qui fait directement référence un gros fail des AI Overview de Google Search. L’IA de Google avait répondu à la même question par « Mélanger environ 1/8 de tasse de colle Elmer’s dans la sauce », ce qui était totalement incohérent.



Ne manquant pas d’humour, Perplexity répond de son côté « Utilisez de la mozzarella fraîche et à faible teneur en humidité. N’utilisez pas de colle », ce qui est un nouveau tacle aux IA de Google. Force est de constater tout de même qu’au delà de ces traits d’humour, les startups d’IA disposent désormais de suffisamment de cash pour financer des spots que l’on imagine très couteux, des spots qui s’adressent en sus à un large public ce qui tendrait à prouver que ce secteur de la tech est réellement en voie de démocratisation.