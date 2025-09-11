Perplexity atteint 20 milliards de valorisation et ambitionne de concurrencer Google

Perplexity, la start-up spécialisée dans la recherche propulsée par l’IA, a obtenu 200 millions de dollars de financement supplémentaire, portant sa valorisation globale à 20 milliards de dollars. La firme avait déjà obtenu des financements supplémentaires lors d’une levée de 100 millions de dollars en juillet, évaluant alors l’entreprise à 18 milliards de dollars. Depuis sa création il y a trois ans, Perplexity bénéficie d’une forte confiance des investisseurs et a levé un total de 1,5 milliard de dollars, selon les données de PitchBook. Le chiffre d’affaires annuel récurrent de l’entreprise approche désormais les 200 millions de dollars, contre plus de 150 millions plus tôt cette année.

Ce nouveau tour de financement souligne l’ambition de Perplexity de contester la domination de Google dans le secteur de la recherche en ligne. En août dernier, la start-up avait fait les gros titres en proposant 34,5 milliards de dollars pour acquérir le navigateur Chrome de Google, une proposition qui faisait suite aux préoccupations antitrust soulevées par le département de la Justice américain. Bien qu’un juge fédéral ait finalement décidé que Google n’était pas obligé de se séparer de Chrome, cette initiative audacieuse illustre l’ambition de Perplexity de devenir l’un des leaders du secteur de la recherche en ligne.