Sosh propose la fibre 2 Gb/s avec du Wi-Fi 7 et la Livebox S

Sosh revoit aujourd’hui son offre fibre avec un débit en hausse, une nouvelle Livebox plus performante et le support du Wi-Fi 7, le tout pour 24,99€/mois.

Des améliorations chez Sosh avec la Livebox S et du Wi-Fi 7

Dans le détail, l’abonnement « La Boîte Sosh » propose désormais la Livebox S, déjà disponible pour les clients Orange. C’est donc la fin de la Livebox 5 qui était en place jusqu’à présent. C’est une bonne nouvelle en soi, sachant que la Livebox S est plus récente, plus performante et a l’avantage de supporter le Wi-Fi 7, permettant d’avoir de bons débits.

Justement, il y a un gain au niveau du débit. Sosh propose désormais 2 Gb/s en téléchargement (download) et 800 Mb/s en envoi (upload) sur le réseau d’Orange. Le débit en téléchargement a donc doublé par rapport à ce qui était disponible auparavant.

En outre, on retrouve la téléphonie avec les appels en illimité pour la France et plus de 100 destinations internationales. En ce qui concerne l’accès aux chaînes de télévision, il est possible de l’avoir inclus sur mobile, tablette et ordinateur. Par contre, ceux qui veulent en profiter sur le téléviseur doivent payer une option à 5€/mois afin d’avoir le décodeur TV. Mais ce n’est pas obligatoire.

Le prix de l’abonnement « La Boîte Sosh » avec la Livebox S, le Wi-Fi 7 et un débit jusqu’à 2 Gb/s est de 24,99€/mois. C’est disponible dès maintenant pour les nouveaux clients. Qu’en est-il des clients existants ? Il faut peut-être tenter de contacter le service client pour basculer sur cette offre.

Ici, Sosh vient clairement concurrencer la Freebox Pop S de Free à 23,99€/mois et l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom à 23,99€/mois également. Ces deux abonnements ont l’avantage d’avoir un meilleur débit (5 Gb/s partagés chez Free et 8 Gb/s chez Bouygues Telecom).