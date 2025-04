Sosh baisse le prix de sa fibre 1 Gb/s à 19,99€/mois

Sosh, l’opérateur d’Orange, dévoile une nouvelle offre fibre avec sa box qui est au prix de 19,99€/mois. C’est intéressant sur le papier, surtout que le débit Internet est de 1 Gb/s. Il y a toutefois deux éléments à prendre en compte.

Dans le détail, l’offre La Boîte Sosh comprend la Livebox 5 (Wi-Fi 5) avec des débits Internet de 1 Gb/s en téléchargement (download) et 800 Mb/s en envoi (upload). L’amélioration du débit est récente, les clients avaient auparavant le droit à 400 Mb/s symétriques.

D’autre part, on retrouve les appels en illimité vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations. Pour ceux qui veulent aussi les appels illimités vers les mobiles, il faut ajouter 5 euros chaque mois.

Qu’en est-il pour les chaînes de télévision ? Si vous voulez les regarder depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, c’est inclus. Mais si vous voulez un accès depuis votre téléviseur, il faut prendre le décodeur TV qui est au prix de 5€/mois.

Quels sont les deux éléments à prendre en compte que nous évoquions plus tôt ? Le premier est que le prix de 19,99€/mois est valable pendant un an. Au-delà, ce sera 25,99€/mois, soit le tarif habituel. Le second élément est que Sosh impose maintenant des frais d’activation de 39 euros. C’est en place depuis hier, à savoir le jour où Orange a lancé ses nouvelles Livebox. Orange aussi impose des frais d’activation à ses nouveaux clients.

Si l’offre du jour vous intéresse, elle est disponible sur le site de Sosh.