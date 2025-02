Sosh augmente son débit fibre à 1 Gb/s

Sosh annonce une bonne nouvelle : ses débits fibre augmentent, en passant de 400 Mb/s à 1 Gb/s pour le téléchargement (download) et de 400 Mb/s à 800 Mb/s pour l’envoi (upload). Ce sera une réalité à partir du 10 février.

Sur ses forums, Sosh fait savoir que les clients n’ont pas de faire un changement de box Internet pour profiter des nouveaux débits fibre, puisque leur Livebox existante peut déjà supporter la montée en puissance. En l’occurrence, les clients de la marque appartenant à Orange ont le droit à une Livebox 5.

Qui va profiter de la hausse de débit ? Tous les clients de La Boîte Sosh Fibre vont passer aux nouveaux débits. « Cette évolution se fera automatiquement et en plusieurs vagues, avec une période de mise en service jusqu’à mi-avril. Pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit, tout se fera en douceur ! Vous recevrez un mail (sur votre email de contact Sosh) dès la mise en service sur votre box », indique le fournisseur d’accès.

Et quel est le prix ? Il ne bouge pas, il s’agit de 25,99€/mois. De plus, l’offre est toujours sans engagement. Il est donc tout à fait possible de s’abonner puis de résilier quand bon vous semble.

L’offre à 25,99€/mois comprend Internet avec 1 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi et les appels illimités vers les fixes (de France métropolitaine et des DOM, et de plus de 100 destinations internationales). Pour la télévision, c’est offert sur demande avec l’application Orange TV. Mais pour ceux qui veulent un décodeur TV, c’est en option à 5€/mois.