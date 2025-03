Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D : AMD dévoile les prix et la date de sortie de ses processeurs

AMD a enfin révélé la date de sortie et les prix de ses processeurs Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D, annoncés pour la première fois en janvier. Les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D seront disponibles au prix respectif de 599 dollars et 699 dollars, selon l’annonce de Jack Huynh, un responsable chez AMD. La sortie se fera le 12 mars 2025 et il n’y a pas encore les tarifs en euros.

Les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D arrivent

Le Ryzen 9 9950X3D est le modèle phare de la gamme, avec 16 cœurs et 32 threads reposant sur l’architecture Zen 5 d’AMD. Il offre une vitesse maximale de 5,7 GHz et un TDP nominal de 170 W. Cependant, ce qui distingue les processeurs X3D aux autres modèles de la gamme Ryzen, ce n’est pas seulement la fréquence ou le nombre de cœurs, mais l’intégration d’une grande quantité de cache 3D V-Cache de deuxième génération, permettant des gains de performances significatifs par rapport aux modèles classiques. Le Ryzen 9 9950X3D dispose de 144 Mo de cache L3, soit une augmentation de 64 Mo par rapport au Ryzen 9 9950X standard.

De son côté, le Ryzen 9 9900X3D est une version plus « abordable », avec 12 cœurs et 24 threads, un cache L3 de 140 Mo, un TDP de 120 W et une fréquence maximale de 5,5 GHz.

Ces nouveaux modèles seront lancés au même prix que leurs prédécesseurs, les Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 9 7900X3D, annoncés en février 2023. Toutefois, contrairement aux précédents processeurs Ryzen avec un cache 3D, cette génération permet désormais l’overclocking grâce aux améliorations apportées au cache, une fonctionnalité limitée sur les générations antérieures pour éviter les problèmes de stabilité.