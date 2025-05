Microsoft prolonge le support d’Office pour Windows 10 jusqu’en 2028

Microsoft annonce une prolongation du support des applications Office/Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, etc) sur Windows 10. Alors que la fin du support de ce système d’exploitation est prévue pour le 14 octobre 2025, l’entreprise assurera désormais les mises à jour de sécurité pour ses applications Office pendant trois années supplémentaires, soit jusqu’au 10 octobre 2028.

Encore un support pour Office sur Windows 10

Cette décision marque un changement de cap. En janvier, Microsoft avait averti que les applications Microsoft 365 ne seraient plus prises en charge sur Windows 10 après la date butoir d’octobre 2025. « Pour utiliser les applications Microsoft 365 sur votre appareil, vous devrez passer à Windows 11 », indiquait l’entreprise sur son site. Cette semaine, la société adopte un ton plus conciliant. « Pour maintenir la sécurité pendant votre transition vers Windows 11, Microsoft continuera de fournir des mises à jour de sécurité pour les applications Microsoft 365 sur Windows 10 pendant trois ans après la fin du support », précise le groupe sur son site. Ces mises à jour seront distribuées via les canaux habituels.

Microsoft encourage toutefois les entreprises à migrer vers Windows 11 pour éviter des problèmes de performance et de fiabilité à long terme. Cette prolongation vise à offrir une période de transition plus souple aux utilisateurs encore attachés à Windows 10.

Une stratégie pour accélérer l’adoption de Windows 11

Depuis plusieurs mois, Microsoft pousse les particuliers et les entreprises à adopter Windows 11, notamment en prévision de la fin du support de Windows 10. Lors du CES en janvier, l’entreprise a même proclamé 2025 comme « l’année du rafraichissement pour les PC vers Windows 11 ». Pourtant, l’adoption de Windows 11 reste en retrait par rapport à Windows 10, toujours largement utilisé.

Pour les utilisateurs réticents à acheter un nouveau PC ou à passer à Windows 11, Microsoft propose une alternative : les Extended Security Updates, à savoir les mises à jour de sécurité étendues. Les particuliers pourront souscrire à un an de mises à jour supplémentaires pour 30 dollars (le prix en euros n’est pas encore connu), tandis que les entreprises auront accès à un programme pouvant aller jusqu’à trois ans.