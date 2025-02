Multiversus : Warner Bros Games met un terme à son brawler multijoueurs

Ce n’est pas forcément une surprise, mais l’on ne peut pas dire non plus que Warner Bros Games aura longtemps laissé sa chance au petit nouveau : Multiversus, le brawler multijoueurs de Warner Bros Games rempli de personnages issus de grosses franchises (Batman, Scooby-Doo, Bugs Bunny, etc.) ne sera plus jouable en ligne à partir du moi du 30 mai prochain. Warner abandonne donc le combat… probablement faute de combattants, la mise en pause du jeu durant une (trop) longue période ayant lassé les joueurs (qui étaient passés à autre chose aussi).

Disponible sur toutes les plateformes, Multiversus ne sera plus jouable à partir du 30 mai prochain

Suite à cette annonce, de nombreux joueurs, qui avaient sans doute beaucoup acheté in-apps (notamment le pack fondateur à 100 euros), se sont mis à harceler le concepteur du jeu Tony Huynh ainsi que d’autres membres de son équipe, estimant que ces derniers étaient les principaux responsables de ce fiasco. « Je n’ai pas le pouvoir que certains pensent que j’ai » a rétorqué Huynh dans un très long communiqué. « PFG est une équipe très collaborative et les idées sont encouragées et peuvent venir de n’importe qui et nous encourageons la création de valeur pour les joueurs.[…] Je sais que c’est douloureux pour tout le monde, et je sais que chaque membre de PFG le ressent aussi, mais je dois le dire, vous avez le droit de dire ce que vous pensez et de dire, mais quand il y a des menaces de préjudice, c’est dépasser les limites. J’espère que vous pourrez prendre du recul et réaliser que c’est une période extrêmement triste pour l’équipe. Je suis en deuil profond pour le jeu. Personne ne voulait ce résultat et ce n’était pas par manque d’attention ou d’effort. »