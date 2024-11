Hogwart Legacy 2 est officiellement confirmé

Après les indices, la confirmation officielle : David Haddad, le président de la branche Interactive Entertainment chez Warner Bros., a déclaré que le jeu était « une très grande priorité », ce qui n’étonne pas vraiment sachant que le premier opus s’est écoulé à plus de 22 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2023. Dans les colonnes de Variety, Haddad officialisé ce qui n’était déjà plus qu’un secret de polichinelle : « Nous savons depuis un certain temps que les fans veulent plus de choses dans ce monde […]. Nos observations nous montrent qu’il n’y a pas de grandes différences entre un fan plus jeune et un plus âgé. Ce sont juste des fans de Harry Potter, alors nous essayons de créer des expériences authentiques pour les ravir. »

Haddad précise aussi que le jeu sera en quelque sorte synchrone avec la nouvelle série Harry Potter concoctée par HBO. L’autrice J. K. Rowling sera même présente dans le projet en tant que consultante (malgré les polémiques la visant donc). On nous promet aussi une partie narrative plus riche, sachant que sur la partie technique, Hogwart Legacy premier du nom était déjà l’un des jeux les plus impressionnants de 2023.