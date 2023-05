Hogwarts Legacy dépasse le milliard de dollars en chiffre d’affaires

Hogwarts Legacy, le jeu dans l’univers Harry Potter, connaît un joli succès avec 15 millions de copies vendues, ce qui représente un milliard de dollars de chiffre d’affaires. La précédente donnée était à la fin février, avec 12 millions de copies et un chiffre d’affaires de 850 millions de dollars.

Les sorciers se rejoignent dans Hogwarts Legacy

Dans le cadre de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers de Warner Bros Discovery, David Zaslav, PDG du groupe, a déclaré : « Hogwarts Legacy a accumulé plus d’un milliard de dollars de ventes au détail et plus de 15 millions d’unités vendues dans le monde à ce jour, et aujourd’hui l’équipe lance le jeu sur les PlayStation 4 et Xbox One ».

Ces chiffres font de Hogwarts Legacy la cinquième franchise de jeu de Warner Bros à générer plus d’un milliard de dollars, ce qui la place dans la même catégorie que LEGO, DC, Mortal Kombat et Game of Thrones.

Mais les ventes ne vont pas s’arrêter là. Non seulement Hogwarts Legacy débarque aujourd’hui sur PS4 et Xbox One, mais une version Switch arrivera en juillet. JB Perrette, directeur général du streaming mondial et des jeux chez Warner Bros Discovery, a noté lors de l’appel que la version Switch était importante pour les ventes. « Nous considérons qu’il s’agit probablement d’une base d’installation beaucoup plus importante en ce qui concerne la franchise Harry Potter, ce qui attire évidemment un très large public dans le monde entier, et sur des marchés comme le Japon où Nintendo est très présent et où Harry Potter est très populaire. Nous pensons que cette sortie aura un impact beaucoup plus important que celle » de la PlayStation 4 et de la Xbox One.

En parlant de Hogwarts Legacy, le studio Avalanche Software a sorti hier une mise à jour massive avec plus de 500 correctifs.