Hogwarts Legacy : sortie repoussée sur PS4 et Xbox One, une date pour la Switch

Hogwarts Legacy, le jeu dans l’univers Harry Potter, voit sa date de sortie repoussée sur PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs ayant ces consoles devront attendre le 4 avril 2023 pour pouvoir mettre la main dessus.

C’est le compte Twitter officiel pour Hogwarts Legacy qui annonce la date de sortie repoussée pour les versions PS4 et Xbox One. « L’équipe est impatiente de vous présenter le jeu et nous voulons offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes », peut-on lire.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022