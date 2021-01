Hogwarts Legacy : le jeu Harry Potter est reporté à 2022

La date de sortie de Hogwarts Legacy, le jeu dans l’univers Harry Potter, sera finalement 2022 et non plus 2021. Warner Bros Games a annoncé le report aujourd’hui sur Twitter.

« Nous aimerions remercier les fans du monde entier pour la réaction formidable à l’annonce de Hogwarts Legacy. Il est primordial pour nous de créer la meilleure expérience possible pour tout le monde de Wizarding World et pour les fans de jeux, c’est pourquoi nous donnons au jeu le temps dont il a besoin. Hogwarts Legacy sera disponible en 2022 », peut-on lire.

Le studio de développement juge donc nécessaire d’avoir du temps supplémentaire pour créer la meilleure expérience possible avec le jeu de l’univers Harry Potter. Il serait bête de proposer une version bâclée, avec plein de bugs. Il est certain que la mauvaise expérience de Cyberpunk 2077 a poussé les différents studios à faire du progrès avant de sortir leurs titres.

Hogwarts Legacy a été annoncé pour la première fois l’année dernière lors de la présentation de la PS5. Le jeu n’avait pas une date précise, si ce n’est 2021. Il faudra maintenant attendre 2022 pour s’aventurer dans Hogwarts Legacy. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, ainsi que sur PC.