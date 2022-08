Hogwarts Legacy a une date de sortie : le jeu est reporté à 2023

Il faudra encore patienter pour jouer à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, puisque le jeu autour de l’univers de Harry Potter est reporté à 2023. La date de sortie est maintenant le 10 février 2023. Jusqu’à présent, le titre devait voir le jour à la fin de 2022.

« L’équipe est impatiente que vous jouiez, mais nous avons besoin d’un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience de jeu possible », a indiqué le compte Twitter officiel dédié au jeu. Il a également été précisé que la nouvelle date ne s’applique qu’aux versions PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X. Le jeu arrivera aussi sur Nintendo Switch, mais plus tard sans que l’on sache réellement quand exactement.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022