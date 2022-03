Surprise : Hogwarts Legacy (Harry Potter) sortira aussi sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour tous les joueurs qui ont une Switch : ils pourront jouer à Hogwarts Legacy. En effet, le jeu dans l’univers d’Harry Potter sortira aussi sur la console de Nintendo, ce qui n’était pas prévu au départ.

Hogwarts Legacy arrive sur Nintendo Switch

Jusqu’à présent, le jeu était annoncé pour sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Voilà maintenant qu’il est aussi question du support de la Switch. La foire à questions sur le site officiel du jeu a été mis à jour avec le nouveau support :

Q : Sur quelles plateformes Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard sera-t-il disponible ? R : Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S et sur les consoles Xbox One.

Vient alors une grande question : est-ce que ce sera une version cloud, comme le sont plusieurs jeux ? Une version cloud signifie que le jeu tourne sur des serveurs et non directement sur la console parce que celle-ci peut ne pas être assez puissante. Dans le cas de Hogwarts Legacy, ce sera visiblement une version qui tourne directement sur la Switch puisqu’il est déjà possible de précommander la version physique chez certaines enseignes.

Il y a quelques heures, Hogwarts Legacy a dévoilé son gameplay avec une vidéo de 14 minutes au total. Nous avons aussi eu le droit à une date de sortie : ce sera à la fin de 2022.