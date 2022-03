Hogwarts Legacy (Harry Potter) : une date de sortie et 14 minutes de gameplay

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, le jeu à monde ouvert dans l’univers de Harry Potter, a maintenant une date de sortie : ce sera pour la fin de 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Une longue vidéo de gameplay pour Hogwarts Legacy

L’annonce de la date de sortie pour Hogwarts Legacy a été faite lors du State of Play dédié au jeu, ce qui nous a permis de découvrir 14 minutes de gameplay. Nous avions jusqu’à présent uniquement eu le droit à une bande-annonce, et cela remontait à septembre 2020.

La vidéo du gameplay donne un aperçu de la création de personnages dans le jeu, de certaines activités qu’ils rencontreront à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, ainsi qu’une brève introduction à l’histoire qui relie le tout. L’histoire se déroule à la fin des années 1800, soit environ 100 ans avant l’entrée de Harry Potter à l’école.

Dans Hogwarts Legacy, le personnage du joueur est un nouveau sorcier, sauf qu’il commence en tant qu’étudiant de cinquième année. L’introduction permettra donc aux joueurs de se familiariser avec les systèmes et les commandes du jeu, ainsi que d’intégrer le personnage dans l’histoire actuelle. Celle-ci implique une sorte d’intrigue intégrant des gobelins et des sorciers. Les étapes du tutoriel semblent impliquer une enquête sur une rébellion de gobelins avec le professeur Figg. Plus tard dans la vidéo, une « voie plus sombre » est évoquée, si les joueurs choisissent de suivre ce chemin.

Le jeu présente également les caractéristiques familières d’un RPG d’action, y compris le crafting (de potions et d’objets magiques), les arbres de compétences et d’avantages, et les groupes d’amis et de disciples, où les PNJ ajoutent des talents spéciaux au groupe d’aventuriers. La salle des requêtes secrète de Poudlard se trouve à l’intérieur de l’académie et sert de zone centrale personnalisable entre les missions de l’histoire.

Rendez-vous donc à la fin de 2022 pour être en mesure de jouer à Hogwarts Legacy. Les joueurs doivent maintenant espérer qu’il n’y aura pas un report.