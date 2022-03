Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard: un State of Play entièrement consacré au jeu le 17 mars

Cochez bien la bonne case de votre calendrier. Après son dernier State of Play (passablement décevant), Sony tente de nouveau de nous appâter avec un nouveau stream… consacré presqu’entièrement à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, un open world développé par le studio Avalanche Software et situé dans le lore de Harry Potter. Sachant que l’on a encore rien vu du jeu (ou presque) depuis son annonce sous la forme d’une cinématique 3D, autant dire que ce rendez-vous risque fort d’intéresser les joueurs, et encore plus les joueurs fans de la franchise Harry Potter.



Sur les 20 minutes du prochain State of Play, 14 minutes seront consacrées à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

On note aussi qu’il n’est pas très fréquent que Sony consacre un State of Play à un titre multiplateforme. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard doit en effet sortir cette année sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Le State of Play consacré à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera diffusé le 17 mars prochain.