Hogwarts Legacy cartonne avec 12 millions de ventes deux semaines après le lancement

Dire que le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard connait est un succès est un euphémisme, puisque le titre a enregistré 12 millions de ventes deux semaines après son lancement. Cela se traduit par un chiffre d’affaires de 850 millions de dollars, fait savoir Warner Bros Games.

Hogwarts Legacy a fait ses débuts le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il a même été disponible le 7 février pour ceux qui avaient commandé l’édition Deluxe, permettant notamment d’avoir un accès anticipé. Il reste encore la sortie sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 avril et sur Nintendo Switch le 25 juillet.

De fait, le jeu est le plus gros succès au lancement pour Warner Bros Games. Le titre a aussi établi de nouveaux records en matière d’engagement en streaming, en remportant le record du jeu solo le plus regardé sur Twitch avec un pic impressionnant de 1,28 million de spectateurs simultanés. Steam a également vu le jeu atteindre des sommets impressionnants dans le classement des joueurs simultanés (879 308 joueurs) et dans celui des meilleures ventes, l’opus parvenant même à occuper les quatre premières places dans ce dernier domaine.

Warner Bros Games a également partagé quelques statistiques avec Variety, révélant que les joueurs ont passé 267 millions d’heures dans Hogwarts Legacy entre le 10 et le 21 février, et que 1,28 milliard de mages noirs ont été éliminés au cours de cette période. Quant à l’utilisation de la salle sur demande, 393 millions de plantes ont été cultivées et 242 millions de potions ont été préparées par les joueurs.