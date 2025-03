ChatGPT limite la génération d’images qui a tant de succès : « nos GPU fondent »

Le nouveau générateur d’images disponible sur ChatGPT avec GPT-4o connaît un important succès, à tel point qu’OpenAI tire la sonnette d’alarme. Le groupe met en place des limites pour les utilisateurs.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Sam Altman, le patron d’OpenAI, indique :

Il indique par ailleurs que les utilisateurs gratuits seront limités à trois générations d’images par jour. De plus, il reconnaît qu’un bug fait que le générateur peut parfois refuser de créer des images alors que le contenu est normalement autorisé. « Nous corrigeons cela aussi vite que possible », dit le dirigeant.

(also, we are refusing some generations that should be allowed; we are fixing these as fast we can.)

— Sam Altman (@sama) March 27, 2025