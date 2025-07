Le Superman de James Gunn dépasse le Man of Steel de Zack Snyder… aux États-Unis

Voilà qui devrait faire grincer quelques dents : le dernier film Superman en salles, réalisé par James Gunn, vient de dépasser officiellement le box-office domestique de Man of Steel (2013), devenant ainsi le long-métrage solo de Superman le plus rentable aux États-Unis, avec près de 297 millions de dollars de recettes à la date du 30 juillet 2025. La prouesse est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans une stratégie de DCU entièrement repensé, Superman devenant le moteur de de la relance de cette franchise culte sous l’égide de Gunn et Peter Safran. Attention cepêndant, cette comparaison ne tient pas compte de l’inflation, le prix des places ayant fortement augmenté depuis Man of Steel. Inflation prise en compte, le Superman de Gunn a encore besoin de 90 millions de dollars pour réellement dépasser le film de Snyder.

Pour rappel, le film a généré près de 217 millions de dollars lors du week-end d’ouverture, soit le box-office le plus important pour un un film Superman jamais enregistré. Bien que le film ait franchi les 450–470 millions de dollars à l’échelle mondiale, Superman réalise cependant des chiffres nettement moindres à l’international par rapport à Man of Steel, qui avait rapporté environ 379 millions hors États-Unis. Malgré ce contraste, le film a été globalement salué par la critique et le public, et valide le choix de Gunn pour la refonte du DCU. Et puis après tout, on peut aussi bien apprécier le Superman de Gunn que la vision beaucoup plus nihiliste de Snyder.