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Sora : OpenAI veut intégrer son IA de génération vidéo dans ChatGPT

2 min.
16 Mar. 2026 • 13:18
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OpenAI pourrait marquer des points dans la course au multimodal : l’IA de génération vidéo Sora pourrait être ajoutée directement à ChatGPT. L’objectif serait double : remettre sous les projecteurs un outil vidéo dont l’engouement s’est tassé depuis son lancement, et renforcer l’attractivité de ChatGPT face à une concurrence qui multiplie aussi les fonctions interactives et visuelles.

De l’app Sora à ChatGPT : une stratégie d’intégration

Sora a été lancé sous forme d’application dédiée à l’automne 2025, en même temps que Sora 2. L’IA a rapidement séduit par sa capacité à produire de courts clips très réalistes, et ce malgré de lourdes contraintes/limites de création et à des garde-fous plus stricts, ce qui a eu pour effet de réduire les usages récurrents. Intégrer Sora à ChatGPT permettrait sans doute de relancer la popularité de l’outil… si tant est là encore qu’OpenAI ne le bride pas trop.

Sora OpenAI Logos

Un enjeu d’échelle… et de coûts

900 millions d’utilisateurs hebdomadaires, un potentiel énorme

OpenAI affirme que ChatGPT dépasse 900 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Si ne serait-ce qu’une fraction de ces personnes se met à générer des vidéos, la facture de calcul pourrait grimper très vite, la vidéo étant l’un des formats les plus gourmands en ressources (Nvidia se frotte déjà les mains).

Monétisation probable via crédits

OpenAI a déjà expérimenté un modèle de crédits pour la création vidéo dans l’app Sora. Une mécanique similaire pourrait apparaître dans ChatGPT, avec des quotas gratuits puis des recharges payantes, afin de contenir les coûts tout en ouvrant la porte à de nouveaux usages créatifs. Reste à voir comment OpenAI arbitrera entre simplicité d’accès, protections contre les abus et modèle économique viable à grande échelle.

SOURCEEngadget

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