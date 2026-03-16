Sora : OpenAI veut intégrer son IA de génération vidéo dans ChatGPT

OpenAI pourrait marquer des points dans la course au multimodal : l’IA de génération vidéo Sora pourrait être ajoutée directement à ChatGPT. L’objectif serait double : remettre sous les projecteurs un outil vidéo dont l’engouement s’est tassé depuis son lancement, et renforcer l’attractivité de ChatGPT face à une concurrence qui multiplie aussi les fonctions interactives et visuelles.
Sora a été lancé sous forme d’application dédiée à l’automne 2025, en même temps que Sora 2. L’IA a rapidement séduit par sa capacité à produire de courts clips très réalistes, et ce malgré de lourdes contraintes/limites de création et à des garde-fous plus stricts, ce qui a eu pour effet de réduire les usages récurrents. Intégrer Sora à ChatGPT permettrait sans doute de relancer la popularité de l’outil… si tant est là encore qu’OpenAI ne le bride pas trop.
OpenAI affirme que ChatGPT dépasse 900 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Si ne serait-ce qu’une fraction de ces personnes se met à générer des vidéos, la facture de calcul pourrait grimper très vite, la vidéo étant l’un des formats les plus gourmands en ressources (Nvidia se frotte déjà les mains).
OpenAI a déjà expérimenté un modèle de crédits pour la création vidéo dans l’app Sora. Une mécanique similaire pourrait apparaître dans ChatGPT, avec des quotas gratuits puis des recharges payantes, afin de contenir les coûts tout en ouvrant la porte à de nouveaux usages créatifs. Reste à voir comment OpenAI arbitrera entre simplicité d’accès, protections contre les abus et modèle économique viable à grande échelle.
SOURCEEngadget
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
L’U.S. Army muscle sa stratégie « software-first » et annonce avoir signé un accord-cadre de 10 ans avec la...
OpenAI confirme que son futur mode adulte pour ChatGPT proposera des conversations textuelles à caractère érotique, mais pas la...
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné sept personnes à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ferme pour une...
RJ Scaringe, le CEO de Rivian, élargit son terrain de jeu…et ça lui réussi. Mind Robotics, une nouvelle société...
ByteDance, maison mère de TikTok, aurait suspendu le lancement international de Seedance 2.0, son nouveau générateur de vidéos...
16 Mar. 2026 • 16:18
16 Mar. 2026 • 15:50
16 Mar. 2026 • 14:30