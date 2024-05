Amazon (AWS) va investir 15,7 milliards d’euros en Espagne pour les data centers

Amazon Web Services (AWS) annonce un investissement massif de 15,7 milliards sur 10 ans afin d’accroître la capacité de ses data centers en Aragon, dans le nord-est de l’Espagne.

Selon les dires d’Amazon, son investissement de 15,7 milliards d’euros soutiendra environ 17 500 emplois équivalents à temps plein dans les entreprises locales et contribuera au produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne à hauteur de 21,6 milliards d’euros jusqu’en 2033.

« La décision d’Amazon Web Services de choisir l’Espagne nous place à l’avant-garde de l’innovation technologique et de l’intelligence artificielle en Europe et confirme, une fois de plus, la capacité de l’Espagne à soutenir les talents technologiques et les emplois de qualité à long terme », a déclaré José Luis Escrivá, ministre de la Transformation numérique. « Ce nouvel engagement d’AWS met en lumière l’attractivité de notre pays en tant que pôle technologique stratégique dans le sud de l’Europe, ainsi que les conditions de connectivité, de climat et d’énergie qui font de nous un site attrayant pour les entreprises les plus innovantes du monde ».

AWS développera son infrastructure du cloud en Aragon avec le soutien du gouvernement régional, et 40% des 6 800 emplois estimés seront situés en Aragon. Les emplois seront soutenus dans des secteurs tels que la construction, la maintenance des installations, l’ingénierie et les télécommunications. Outre les emplois, plus de la moitié (12,9 milliards d’euros) de la contribution prévue au PIB proviendra de la région d’Aragon.

L’investissement 15,7 milliards d’euros annoncé aujourd’hui multiplie par six le plan initial d’AWS, annoncé en 2021, qui prévoyait d’investir 2,5 milliards d’euros en Espagne et de soutenir la création d’environ 1 300 emplois sur 10 ans.