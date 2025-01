Until Dawn : après le teaser, le premier trailer pour l’adaptation du jeu vidéo

Après un teaser qui en montrait déjà beaucoup, voici donc le premier trailer d’Until Dawn, le film adapté du célèbre jeu vidéo éponyme sorti en 2015 sur PS4. Les séquences qui s’enchainent confirment ce qui nous avait été dévoilé dans le teaser : Until Dawn, le film, s’articulera principalement autour de son concept scénaristique de « die and retry », ce qui veut dire que les personnages ne meurent pas vraiment et rejoueront en boucle la séquence des évènements tragiques face au tueur en série, probablement jusqu’à la mort du tueur… ou de l’ensemble des membres du groupe. Le jeu bénéficiant déjà d’un traitement des images et de la mise en scène très cinématographique, l’adaptation tombait presque sous le sens, même si l’on constate ici (non avec une certaine inquiétude), que le réalisateur David F. Sandberg (Shazam, Dans le Noir) a choisi de s’éloigner sensiblement du matériau d’origine.



Le casting du film est composé de Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ella Rubin, Belmont Cameli, Ji-young Yoo et Willem van der Vegt. La date de sortie en salles est fixée au 23 avril prochain.