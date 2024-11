Planète Interdite : un reboot du film de SF culte est en préparation

C’est le retour d’un film cultissime : si l’on en croit Deadline, le scénariste Brian K. Vaughan est sur le point d’écrire une nouvelle adaptation du grand classique de science-fiction de 1956, Forbidden Planet (Planète Interdite dans sa version française). Connu pour son travail sur les Comics de Marvel et DC ou sur les séries Y : The Last Man, Paper Girls et Saga, Vaughan a également une expérience dans la télévision, ayant participé à l’écriture de Lost et d’Under the Dome. Le reboot de Planète Interdite est produit par Emma Watts, qui a notamment supervisé les métrages I, Robot et Alita : Battle Angel. Le projet était lié à des questions de droits complexes depuis des années, mais ces obstacles ont désormais été levés.

Le film Planète interdite d’origine a été un élément important (pour ne pas dire majeur) de la vague de science-fiction des années 1950, avec des effets spéciaux révolutionnaires pour l’époque et bien sûr Robby le robot, un personnage qui est devenu emblématique et a eu une influence énorme sur la façon de montrer des robots à l’écran (dans les film et à la télévision). L’intrigue du film s’inspire de la Tempête de Shakespeare et a été nominé aux Oscars 1950 dans la catégorie des meilleurs effets visuels, catégorie finalement remportée par le péplum Les Dix commandements.