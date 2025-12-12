TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Divinity : Larian Studios dévoile le premier trailer (éprouvant) de son prochain RPG
Jeux vidéo

Divinity : Larian Studios dévoile le premier trailer (éprouvant) de son prochain RPG

12 Déc. 2025 • 13:25
0

Larian Studios, le studio belge derrière le succès planétaire Baldur’s Gate 3 (Game Awards du jeu de l’année 2023), a surpris les fans lors de la cérémonie des Game Awards en révélant officiellement son nouveau projet : Divinity. Contrairement à ce qui était attendu, il ne s’agit pas de la suite de Original Sin 2, mais d’un tout nouveau chapitre pour la franchise éponyme, qui promet de renouer avec les racines d’action en temps réel de Larian (avant le virage stratégique vers les RPG au tour par tour).

Une ambition XXL

Le studio avait su ménager le suspense, avec notamment une gigantesque statuette comme teasing du jeu. Divinity est annoncé comme « le plus gros jeu jamais réalisé » du studio Larian, surpassant même l’envergure d’un Baldur’s Gate 3 (on attend de voir tout de même). Les premières images du trailer, une cinématique, dévoilent un univers sombre, mystérieux… et particulièrement violent : il fallait bien un studio de la trempe de Larian pour oser diffuser un trailer aussi choc durant la cérémonie très policée des Game Awards.

Aucune date de sortie ni plateforme confirmée pour le moment, mais il est probable que Divinity débarquera sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 (voire sur la prochaine génération de consoles).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Tomb raider catalyst Jeux vidéo

Lara Croft est de retour : Tomb Raider Catalyst se dévoile lors des Game Awards

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Rachat de SFR : Free dit que l’offre avec Orange et Bouygues a toujours du potentiel

12 Déc. 2025 • 16:03
0 Mobiles / Tablettes

Malgré un premier refus pour le rachat de SFR, le groupe Iliad (maison-mère de Free) ne ferme pas la porte à une reconfiguration...

Galaxy Ring

Galaxy Ring 2 : Samsung reporterait indéfiniment le lancement de sa seconde génération de bague connectée

12 Déc. 2025 • 15:30
0 Matériel

Décidément, Samsung fait un gros tri d’hiver dans les produits jugés les plus « bankable ». Après...

Reddit Logo

Reddit attaque l’Australie en justice pour son blocage des réseaux sociaux aux mineurs

12 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

Reddit a engagé une action en justice contre la nouvelle législation en Australie qui interdit depuis le 10 décembre...

Tomb raider catalyst

Lara Croft est de retour : Tomb Raider Catalyst se dévoile lors des Game Awards

12 Déc. 2025 • 12:15
0 Jeux vidéo

L’attente est terminée pour les fans de l’archéologue la plus célèbre du jeu vidéo. Lors d’une...

Skilld AI

SoftBank et Nvidia valoriseraient Skild AI, une société d’« IA pour robots », à 14 milliards de dollars

12 Déc. 2025 • 10:55
0 Hors-Sujet

Selon plusieurs informations concordantes, le japonais SoftBank et l’américain Nvidia seraient en discussions avancées pour mener un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Fold : l’arrivée d’Apple aura un impact sur le type des smartphones pliables

iPhone Fold : l’arrivée d’Apple aura un impact sur le type des smartphones pliables

12 Dec. 2025 • 15:03

image de l'article Capteur photo « global shutter » : Apple prépare un saut technologique pour l’iPhone et le Vision Pro

Capteur photo « global shutter » : Apple prépare un saut technologique pour l’iPhone et le Vision Pro

12 Dec. 2025 • 12:45

image de l'article Doxxing : de faux e-mails officiels sont utilisés pour soutirer des données à Apple et d’autres géants de la tech

Doxxing : de faux e-mails officiels sont utilisés pour soutirer des données à Apple et d’autres géants de la tech

12 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article To the Moon : le film avec Channing Tatum et Scarlett Johansson en vedettes est disponible sur Apple TV

To the Moon : le film avec Channing Tatum et Scarlett Johansson en vedettes est disponible sur Apple TV

12 Dec. 2025 • 9:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site