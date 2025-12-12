Divinity : Larian Studios dévoile le premier trailer (éprouvant) de son prochain RPG

Larian Studios, le studio belge derrière le succès planétaire Baldur’s Gate 3 (Game Awards du jeu de l’année 2023), a surpris les fans lors de la cérémonie des Game Awards en révélant officiellement son nouveau projet : Divinity. Contrairement à ce qui était attendu, il ne s’agit pas de la suite de Original Sin 2, mais d’un tout nouveau chapitre pour la franchise éponyme, qui promet de renouer avec les racines d’action en temps réel de Larian (avant le virage stratégique vers les RPG au tour par tour).
Le studio avait su ménager le suspense, avec notamment une gigantesque statuette comme teasing du jeu. Divinity est annoncé comme « le plus gros jeu jamais réalisé » du studio Larian, surpassant même l’envergure d’un Baldur’s Gate 3 (on attend de voir tout de même). Les premières images du trailer, une cinématique, dévoilent un univers sombre, mystérieux… et particulièrement violent : il fallait bien un studio de la trempe de Larian pour oser diffuser un trailer aussi choc durant la cérémonie très policée des Game Awards.
Aucune date de sortie ni plateforme confirmée pour le moment, mais il est probable que Divinity débarquera sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 (voire sur la prochaine génération de consoles).
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Malgré un premier refus pour le rachat de SFR, le groupe Iliad (maison-mère de Free) ne ferme pas la porte à une reconfiguration...
Décidément, Samsung fait un gros tri d’hiver dans les produits jugés les plus « bankable ». Après...
Reddit a engagé une action en justice contre la nouvelle législation en Australie qui interdit depuis le 10 décembre...
L’attente est terminée pour les fans de l’archéologue la plus célèbre du jeu vidéo. Lors d’une...
Selon plusieurs informations concordantes, le japonais SoftBank et l’américain Nvidia seraient en discussions avancées pour mener un...
12 Dec. 2025 • 15:03
12 Dec. 2025 • 12:45
12 Dec. 2025 • 11:15