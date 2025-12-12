Divinity : Larian Studios dévoile le premier trailer (éprouvant) de son prochain RPG

Larian Studios, le studio belge derrière le succès planétaire Baldur’s Gate 3 (Game Awards du jeu de l’année 2023), a surpris les fans lors de la cérémonie des Game Awards en révélant officiellement son nouveau projet : Divinity. Contrairement à ce qui était attendu, il ne s’agit pas de la suite de Original Sin 2, mais d’un tout nouveau chapitre pour la franchise éponyme, qui promet de renouer avec les racines d’action en temps réel de Larian (avant le virage stratégique vers les RPG au tour par tour).

Une ambition XXL

Le studio avait su ménager le suspense, avec notamment une gigantesque statuette comme teasing du jeu. Divinity est annoncé comme « le plus gros jeu jamais réalisé » du studio Larian, surpassant même l’envergure d’un Baldur’s Gate 3 (on attend de voir tout de même). Les premières images du trailer, une cinématique, dévoilent un univers sombre, mystérieux… et particulièrement violent : il fallait bien un studio de la trempe de Larian pour oser diffuser un trailer aussi choc durant la cérémonie très policée des Game Awards.

Aucune date de sortie ni plateforme confirmée pour le moment, mais il est probable que Divinity débarquera sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 (voire sur la prochaine génération de consoles).