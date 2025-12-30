TENDANCES
KultureGeek Internet Starlink dépasse les 9 millions d’abonnés, soit le double d’il y a un an
Starlink dépasse les 9 millions d’abonnés, soit le double d’il y a un an

30 Déc. 2025 • 16:25
Starlink, le service d’accès à Internet par satellite lancé par SpaceX, vient de franchir un seuil symbolique en dépassant les 9 millions de clients dans le monde. Elon Musk a confirmé ce chiffre qui qui confirme l’accélération spectaculaire de la croissance de Starlink sur l’année 2025.

Une base d’abonnés qui double en un an

En l’espace de douze mois, Starlink a tout simplement doublé son nombre de clients. La progression est particulièrement rapide depuis l’été : environ 7 millions d’abonnés en août, 8 millions en novembre, et déjà 9 millions à la fin décembre. Selon Elon Musk, le service enregistre désormais « plus de 20 000 nouveaux clients par jour », un rythme rarement observé dans le secteur des télécommunications.

Starlink satellite

À cette cadence, Starlink pourrait atteindre les 10 millions d’abonnés dès le premier trimestre 2026, voire aller au-delà si la dynamique actuelle se maintient.

Une expansion géographique et commerciale stratégique

Cette croissance folle s’explique notamment par une présence désormais étendue à plus de 155 pays. L’arrivée annoncée de Starlink sur le marché indien constitue également un levier majeur, l’ouverture à un pays aussi vaste entrainant un afflux rapide de nouveaux abonnés.

Parallèlement, Starlink diversifie ses sources de revenus. Au-delà des particuliers et des entreprises, le service collabore avec des opérateurs télécoms pour proposer des fonctionnalités comme l’envoi de SMS hors zone de couverture mobile. Cette stratégie commerciale renforce le rôle d’infrastructure critique de Starlink dans les régions isolées.

