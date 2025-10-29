TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation Plus : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont Stray)
Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont Stray)

29 Oct. 2025 • 17:08
0

Sony présente les jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de novembre. On retrouve trois titres, comme ce fut le cas pour le mois d’octobre.

stray

Jeux du PlayStation Plus Essential pour novembre 2025

Le premier jeu à être disponible avec le PlayStation Plus en novembre est Stray (PS4, PS5). Dans Stray, un jeu d’aventure en vue à la troisième personne, vous incarnez un chat. L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cybercité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Découvrez cet univers à travers les yeux d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de façon ludique. Le jeu est développé par BlueTwelve Studio, une petite équipe basée dans le sud de la France.

En deuxième jeu, on retrouve EA Sports WRC 24 (PS5). Le nouveau jeu officiel du championnat du monde des rallyes de la FIA. Il vous met au volant des véhicules de la saison 2024 du WRC, du WRC2 et du WRC Junior avec les pilotes, les équipes et les livrées de la saison. Concevez et conduisez votre voiture de rallye de rêve grâce à l’Éditeur, réécrivez les temps forts de vraies épreuves et faites vibrer la fibre nostalgique avec le mode Moments. D’autres modes sont disponibles : Carrière, Championnat, Contre-la-montre, Multijoueur multiplateforme et Rallye de régularité. Vous trouverez également un éditeur de livrée poussé, vous offrant l’expérience WRC ultime.

Enfin, le troisième jeu est Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5). Dirigez une armée bancale de soldats rouges et bleus issus de terres ancestrales, de lieux effrayants et de mondes fantastiques. Observez-les se battre dans des simulations défiant les lois de la physique. Si vous finissez par vous lasser des plus de 100 personnages disponibles, vous pouvez toujours en créer des nouveaux dans le créateur d’unité. Vous pouvez également envoyer votre armée chancelante affronter vos amis ou des inconnus dans le mode multijoueur en ligne.

