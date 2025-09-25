PlayStation Plus : les jeux ajoutés en octobre 2025 (dont Alan Wake 2)

Sony a levé le voile sur les jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de septembre. On retrouve trois titres, comme ce fut le cas pour le mois de septembre.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour octobre 2025

Le premier jeu va être Alan Wake 2 (PS5). Une série de meurtres rituels menace Bright Falls, une petite ville du nord-ouest des États-Unis nichée au beau milieu de la nature. Saga Anderson, une agente du FBI réputée pour sa capacité à résoudre des affaires impossibles, arrive pour enquêter sur les meurtres. L’affaire d’Anderson tourne au cauchemar lorsqu’elle découvre les pages d’une histoire d’horreur commençant à se réaliser dans la vraie vie.

En deuxième jeu, on retrouve Goat Simulator 3 (PS4 et PS5). Venez découvrir le jeu de vie à la ferme qui vous remet dans la peau de votre biquette favorite.

Enfin, le troisième jeu offert est Cocoon (PS4 et PS5). De Jeppe Carlsen, le principal concepteur de gameplay de Limbo et Inside, Cocoon vous emmène dans une aventure à travers des mondes dans des mondes. Maîtrisez les mécanismes de saut du monde pour percer un mystère cosmique. C’est une approche unique du genre d’aventure et de puzzle, où chaque monde existe dans un orbe que vous pouvez porter sur votre dos.

Les trois jeux seront disponibles dès le 7 octobre. Ils pourront être réclamés sur le PlayStation Plus jusqu’au début novembre.