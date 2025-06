RAISE Act : l’état de New York légifère pour réduire les risques de catastrophes liés à l’IA

Les législateurs de l’État de New York viennent d’adopter le RAISE Act, un projet de loi visant à réglementer les modèles d’IA de pointe des grandes entreprises comme OpenAI, Google et Anthropic afin de prévenir des scénarios où les IA de ces sociétés causeraient des catastrophes majeures — par exemple un milliard de dollars de dégâts ou le décès de 100 personnes ou plus. Le texte instaure des normes de transparence légalement obligatoires, exigeant des plus grands laboratoires d’IA qu’ils publient des rapports détaillés sur la sécurité et la sûreté et divulguent tout incident lié à la sécurité. Soutenu par des défenseurs notoires de la sécurité de l’IA tels que Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, le RAISE Act cherche à concilier préoccupations de sécurité et innovation. Si la gouverneure Kathy Hochul signe la loi, le procureur général de New York pourra alors infliger des sanctions civiles allant jusqu’à 30 millions de dollars en cas de non-respect du texte.

Bien que la loi cible uniquement les plus grands laboratoires d’IA dont les modèles ont consommé plus de 100 millions de dollars en ressources informatiques, cette dernière fait face à une forte opposition de la Silicon Valley, certains craignant qu’elle ne freine la compétitivité et l’innovation aux États-Unis. Plusieurs entreprises craindraient de ne pas pouvoir lancer leurs modèles d’IA les plus avancés à New York en raison de ces nouvelles contraintes réglementaires, mais les législateurs estiment de leur côté que l’impact sera limité, y compris sur les plus petites sociétés d’IA (comme Anthropic).