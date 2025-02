Le New York Times dote sa rédaction d’une armada d’outils d’IA

Les temps changent : le célèbre New York Times a approuvé l’utilisation des outils d’intelligence artificielle (IA) au sein de sa rédaction (GitHub Copilot, Google Vertex AI, NotebookLM et les API d’OpenAI), ce qui signifie que les journalistes et personnels du média pourront utiliser ces outils d’IA pour des tâches telles que l’édition, la synthèse de contenu, la programmation et bien sûr l’écriture des articles. Un e-mail interne révèle que les équipes éditoriales et produits suivront une formation à l’IA et que l’entreprise a même introduit un outil d’IA baptisé Echo capable de résumer des articles, d’organiser des briefings etc. Le personnel du journal est aussi encouragé à utiliser l’IA pour suggérer des modifications, générer des résumés, créer des textes promotionnels pour les réseaux sociaux voire optimiser les titres SEO. La création de quiz, de cartes de citation et de FAQ sont autant de tâches qui seront facilitées par l’IA, cette dernière pouvant même aider les journalistes à choisir les questions à poser lors des interviews !

Des restrictions seront évidemment imposées, les directives internes du NYT stipulant que l’IA ne doit pas rédiger ou modifier les articles de manière trop significative, contourner les paywalls, insérer dans les articles des éléments protégés par des droits d’auteur ou bien encore générer des images ou vidéos d’IA sans étiquetage. Au passage, le journal souligne son engagement envers le travail « humain » et affirme veiller à ce que toute forme d’assistance par IA soit gérée et revue par des journalistes et éditeurs. Pour rappel, le New York Times est actuellement engagé dans un litige avec OpenAI et Microsoft, et accuse les deux sociétés sus-citées d’avoir formé sans autorisation leurs modèles d’IA avec le contenu du journal.