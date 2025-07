Le film Hot Wheels est sur les rails, et on connait le nom du réalisateur

Après la sortie en salles de Wicked: For Good cet automne, le réalisateur Jon M. Chu se tournera vers un nouveau projet : un film en prise de vues réelles basé sur la célèbre franchise Hot Wheels. Warner Bros., en partenariat avec Bad Robot et Mattel, a signé un accord avec Chu pour diriger ce long-métrage. Les scénaristes Juel Taylor et Tony Rettenmaier, connus pour They Cloned Tyrone et Creed II, rejoignent également l’équipe. Hot Wheels aura t-il le même succès que Barbie, autre film à franchise ? L’équipe mise en place semble en tout cas avoir les atouts pour remporter la mise…

J.J. Abrams produira le film via Bad Robot, Jon M. Chu étant également producteur via sa société Electric Somewhere. Robert Brenner représentera Mattel Studios. « La capacité de Jon à créer des mondes riches et élaborés avec un point de vue distinct fait de lui le conteur idéal pour donner vie à Hot Wheels », a déclaré Brenner dans un communiqué destiné à la presse spécialisée. « Ses films sont de véritables spectacles visuels — un régal pour les yeux — mais ce qui les distingue vraiment, c’est la manière dont il tisse des récits inoubliables au cœur de ces images saisissantes. Associé au talent narratif de Juel et Tony, cette équipe est particulièrement bien placée pour capturer le cœur, l’adrénaline et l’esprit de Hot Wheels, une marque emblématique de la culture automobile ». De son côté, Chu a précisé que Hot Wheels ne se résume pas à la vitesse, mais incarne aussi l’imagination, la connexion et l’excitation du jeu — des éléments qu’il souhaite « conduire à l’écran dans une direction entièrement nouvelle. »