Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt relier leurs comptes à Facebook et Instagram

Meta a confirmé son intention d’intégrer WhatsApp à son Centre de comptes (Accounts Center), ce qui permettra aux utilisateurs de relier leurs comptes WhatsApp avec leurs comptes Facebook, Instagram et Meta Quest. Cette intégration offrira la possibilité de partager automatiquement le statut WhatsApp en tant que Stories sur Instagram et Facebook, simplifiant ainsi la publication de contenu sur plusieurs plateformes. La fonction « Single Sign-On » sera aussi prise en charge, ce qui signifie que les utilisateurs pourront se connecter à plusieurs applications Meta avec un seul compte. Il est important de noter que l’intégration d’un compte WhatsApp au Centre de comptes restera facultative et que les messages et appels resteront chiffrés de bout en bout pour ceux qui choisissent d’activer cette option.

Lancé en 2020, le Centre de comptes offre un moyen centralisé de gérer les fonctionnalités à travers les services de Meta. En même temps que cette prochaine intégration, Meta prévoit également d’étendre les fonctionnalités pour inclure des outils de gestion des avatars, des autocollants Meta AI et des créations Imagine Me. L’intégration de WhatsApp sera déployée à l’échelle mondiale, mais cela pourrait prendre plusieurs mois avant que cette dernière ne soit accessible à tous les utilisateurs. Une fois disponible, l’option apparaîtra dans les paramètres de WhatsApp ou lorsque l’utilisateur tentera de partager du contenu sur d’autres plateformes Meta.