X-Men ’97 : la bande-annonce est arrivée pour la série Marvel, avec la date de sortie

C’est le retour des X-Men ! Marvel propose aujourd’hui la première bande-annonce de la série X-Men ’97 qui sera diffusée sur Disney+. C’est aussi l’occasion d’apprendre la date de sortie : ce sera le 20 mars 2024.

Les X-Men reviennent

Les X-Men, groupe de mutants aux dons extraordinaires, s’efforcent dans les années 1990 de protéger un monde qui les déteste et les craint profondément. Les voici confrontés comme jamais auparavant à un avenir dangereux et inattendu. X-Men ‘97 sera l’occasion de retrouver à l’écran des personnages tels que Cyclope, Jean Grey, Storm, Wolverine, Morph, Rogue, Beast Gambit, Jubilee, Bishop, Magneto et Nightcrawler.

La série reprend l’histoire du dessin animé des années 90. La série originale a eu le droit à cinq saisons. X-Men ’97 est en quelque sorte la sixième saison, qui reprend après l’épisode dans lequel le professeur Charles Xavier meurt. La bande-annonce montre les différents membres en train de recoller les morceaux après la mort du professeur Xavier.

Marvel ne communique pas encore la liste des comédiens qui s’occupent du doublage français. On reconnaît toutefois Jérémie Covillault dans le rôle de Wolverine. Le comédien connaît déjà le MCU puisqu’il est la voix française du Docteur Strange (joué par Benedict Cumberbatch). Il y a aussi Guillaume Orsat qui fait la voix de Magneto.

Rendez-vous le 20 mars prochain pour découvrir X-Men ’97 sur Disney+. Il y aura 10 épisodes, avec un nouvel épisode chaque semaine.