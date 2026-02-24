Meta pourrait détenir jusqu’à 10 % d’AMD en échange de 6 gigawatts de puces IA

Peu de temps après l’énorme accord passé avec Nvidia, Meta et AMD ont officialisé un partenariat massif portant sur l’acquisition de puces dédiées à l’intelligence artificielle. L’accord prévoit l’achat par Meta de capacités équivalentes à six gigawatts de GPU Instinct basés sur l’architecture MI450.

Le premier déploiement, estimé à un gigawatt, débuterait au second semestre 2026. En parallèle, les deux groupes renforcent leur collaboration autour des processeurs EPYC : Meta prévoit de déployer des millions de CPU AMD et sera client de lancement pour la sixième génération EPYC.

Un paiement partiel en actions AMD

Particularité de cet accord : il pourrait se traduire par l’attribution à Meta de jusqu’à 160 millions d’actions AMD, sous réserve d’objectifs atteints en matière de livraisons et de performances boursières. Si l’ensemble des conditions est rempli, Meta pourrait détenir environ 10 % du capital du fabricant de semi-conducteurs.

Ce mécanisme progressif rappelle d’autres accords récents conclus dans le secteur de l’IA, où la fourniture massive de puces s’accompagne d’une prise de participation stratégique.

Réduire la dépendance à NVIDIA

Au-delà de l’aspect financier, cette alliance illustre la volonté des géants de l’IA de diversifier leurs fournisseurs face à la domination de NVIDIA. Meta affirme ainsi que « diversifier nos partenariats et notre pile technologique nous permet de bâtir une infrastructure plus résiliente et flexible ».

Reste que ces montages complexes renforcent encore les interdépendances entre acteurs de l’IA et fabricants de puces. Dans un marché porté par des attentes très élevées, l’équilibre entre demande réelle et capacités déployées sera déterminant pour la suite.