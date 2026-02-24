TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Meta pourrait détenir jusqu’à 10 % d’AMD en échange de 6 gigawatts de puces IA
Business Tech

Meta pourrait détenir jusqu’à 10 % d’AMD en échange de 6 gigawatts de puces IA

2 min.
24 Fév. 2026 • 15:22
0

Peu de temps après l’énorme accord passé avec Nvidia, Meta et AMD ont officialisé un partenariat massif portant sur l’acquisition de puces dédiées à l’intelligence artificielle. L’accord prévoit l’achat par Meta de capacités équivalentes à six gigawatts de GPU Instinct basés sur l’architecture MI450.

Le premier déploiement, estimé à un gigawatt, débuterait au second semestre 2026. En parallèle, les deux groupes renforcent leur collaboration autour des processeurs EPYC : Meta prévoit de déployer des millions de CPU AMD et sera client de lancement pour la sixième génération EPYC.

Un paiement partiel en actions AMD

Particularité de cet accord : il pourrait se traduire par l’attribution à Meta de jusqu’à 160 millions d’actions AMD, sous réserve d’objectifs atteints en matière de livraisons et de performances boursières. Si l’ensemble des conditions est rempli, Meta pourrait détenir environ 10 % du capital du fabricant de semi-conducteurs.

AMD

Ce mécanisme progressif rappelle d’autres accords récents conclus dans le secteur de l’IA, où la fourniture massive de puces s’accompagne d’une prise de participation stratégique.

Réduire la dépendance à NVIDIA

Au-delà de l’aspect financier, cette alliance illustre la volonté des géants de l’IA de diversifier leurs fournisseurs face à la domination de NVIDIA. Meta affirme ainsi que « diversifier nos partenariats et notre pile technologique nous permet de bâtir une infrastructure plus résiliente et flexible ».

Reste que ces montages complexes renforcent encore les interdépendances entre acteurs de l’IA et fabricants de puces. Dans un marché porté par des attentes très élevées, l’équilibre entre demande réelle et capacités déployées sera déterminant pour la suite.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Facebook Logos Matériel

Meta s’associe à Nvidia pour lui acheter des millions de puces IA

Intelligence Artificielle Cerveau Puce Business

L’administration Trump impose une taxe de 25 % sur certaines puces haut de gamme

AMD Logo Hors-Sujet

AMD et OpenAI signent un accord pour les puces IA et les data centers

Microfluidique Science

Microsoft annonce une avancée majeure dans les technologies de refroidissement des puces d’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Logo

YouTube nie maximiser le temps d’écran et vouloir rendre les utilisateurs accros

24 Fév. 2026 • 14:10
1 Internet

Le vice-président ingénierie de YouTube, Cristos Goodrow, a affirmé devant un tribunal civil à Los Angeles que la plateforme...

Asha Sharma Matt Booty

Le co-créateur de la première Xbox annonce la fin prochaine de Xbox… et pourquoi ce n’est pas crédible

24 Fév. 2026 • 12:10
0 Jeux vidéo

Alors que Microsoft vient d’opérer une importante réorganisation interne, la marque Xbox se retrouve au cœur des interrogations....

Tesla Autopilot

Tesla riposte en justice contre l’interdiction du terme Autopilot

24 Fév. 2026 • 10:45
0 Business

Tesla a engagé une procédure judiciaire contre le Department of Motor Vehicles de Californie afin d’annuler une décision lui...

Android Google Play Store Icone Logo

Android : le malware PromptSpy utilise l’IA Gemini pour s’adapter en temps réel

24 Fév. 2026 • 9:25
0 Mobiles / Tablettes

Des chercheurs d’ESET ont découvert PromptSpy, un malware visant les smartphones Android en intégrant Gemini dans sa boucle...

Claude Logo

Anthropic (Claude) accuse DeepSeek et d’autres IA chinoises d’utiliser ses données

23 Fév. 2026 • 20:55
1 Internet

Anthropic accuse DeepSeek, MiniMax et Moonshot, trois sociétés d’intelligence artificielle chinoises, d’avoir ouvert plus de 24...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple publie les vidéos de son workshop 2025 sur l’IA : raisonnement, agents et modèles au cœur des recherches

Apple publie les vidéos de son workshop 2025 sur l’IA : raisonnement, agents et modèles au cœur des recherches

24 Feb. 2026 • 13:06

image de l'article F1: le Film : pluie de récompenses pour l’équipe son du long métrage Apple Originals

F1: le Film : pluie de récompenses pour l’équipe son du long métrage Apple Originals

24 Feb. 2026 • 11:45

image de l'article Sales Coach est disponible dans l’App Store : l’app pour les partenaires d’Apple remplace officiellement SEED

Sales Coach est disponible dans l’App Store : l’app pour les partenaires d’Apple remplace officiellement SEED

24 Feb. 2026 • 10:20

image de l'article iOS 26.4 active la 5G+ de SFR sur iPhone et les appels en 5G (VoNR) chez SFR et Bouygues Telecom

iOS 26.4 active la 5G+ de SFR sur iPhone et les appels en 5G (VoNR) chez SFR et Bouygues Telecom

24 Feb. 2026 • 9:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site