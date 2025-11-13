TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Sideloading : Android va laisser des utilisateurs installer les applications non vérifiées
Apps Mobiles et Tablettes

Sideloading : Android va laisser des utilisateurs installer les applications non vérifiées

13 Nov. 2025 • 9:02
0

Google a confirmé le déploiement de sa nouvelle politique de vérification obligatoire pour les développeurs, une mesure de sécurité drastique qui s’appliquera à toutes les applications Android, y compris celles installées manuellement (sideloading). Cette décision vise à mettre fin au jeu du chat et de la souris avec les escrocs, tout en promettant une solution pour ne pas pénaliser les utilisateurs les plus expérimentés.

Logo Android

Le sideloading, une porte d’entrée pour les arnaques selon Google

Pour justifier ce changement majeur qui touche à l’un des fondements de l’ouverture d’Android, Google met en avant l’insuffisance des protections techniques face à l’ingénierie sociale. L’entreprise explique que la vérification d’identité a déjà fait ses preuves sur le Play Store et qu’il est temps de l’étendre à tout l’écosystème.

Les arguments de Google pour ce tour de vis sont les suivants :

  • L’impuissance face à la manipulation : les protections techniques seules ne peuvent rien contre des escrocs qui exploitent la peur et l’urgence pour manipuler leurs victimes et les pousser à ignorer les avertissements de sécurité.
  • Des arnaques bien rodées : Google cite l’exemple d’une arnaque en Asie du Sud-Est où un faux conseiller bancaire convainc sa victime d’installer une application malveillante. Celle-ci intercepte alors les notifications, y compris les codes d’authentification à deux facteurs, permettant au fraudeur de vider le compte en banque.
  • Un « jeu de tape-taupe » sans fin : sans vérification d’identité, les acteurs malveillants peuvent créer de nouvelles applications frauduleuses à l’infini dès que les anciennes sont bloquées, rendant la lutte inefficace à long terme.

Une solution en préparation pour les utilisateurs expérimentés

Conscient que cette mesure pourrait brider les développeurs et les utilisateurs avancés, Google a annoncé travailler sur deux solutions de contournement. La première est un « nouveau flux avancé » qui permettra aux utilisateurs expérimentés d’accepter les risques et d’installer une application non vérifiée grâce au sideloading. Google précise que ce parcours sera « spécifiquement conçu pour résister à la coercition » afin qu’un escroc ne puisse pas guider sa victime pour contourner la sécurité et que le choix final « repose entre les mains de l’utilisateur ».

Parallèlement, un type de compte dédié aux étudiants et aux spécialistes en la matière. Il leur permettra de distribuer leurs créations à un nombre limité d’appareils sans avoir à passer par le processus de vérification complet. Si le déploiement de la politique de vérification débute dès aujourd’hui, les détails seront communiqués dans les mois à venir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Play Store Applications

Android : Google veut améliorer le sideloading d’applications avec la vérification des développeurs

Google Play Store Applications

Android : Google va pénaliser les applications qui ont un impact sur l’autonomie

Google Play Store Applications

Le Google Play Store a perdu la moitié de ses applications Android en un an

Instant App Applications

Google met un terme aux Instant Apps d’Android

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Frank-Frazetta-Conan-the

Conan the Conqueror (Berserker), chef d’oeuvre de Frank Frazetta, est estimé à (au moins) 10 millions de dollars !

13 Nov. 2025 • 10:20
0 Geekeries

Le célèbre tableau de l’illustrateur américain Frank Frazetta, Conan the Conqueror (Berserker), sera proposé aux...

ChatGPT GPT-5.1

GPT-5.1 : OpenAI annonce son nouveau modèle d’IA pour ChatGPT

12 Nov. 2025 • 21:05
0 Internet

Face à un accueil mitigé pour son modèle GPT-5, OpenAI a dévoilé GPT-5.1, une mise à jour visant à...

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Steam Frame : Valve annonce son casque de réalité virtuelle

12 Nov. 2025 • 20:40
3 Matériel

Fort du succès du Steam Deck, Valve revient en force sur le marché de la réalité virtuelle avec l’annonce du Steam...

Steam Machine Jeux vidéo

Steam Machine : Valve dévoile son PC/console hybride

12 Nov. 2025 • 19:46
5
GTA 5 Franklin vs Trevor vs Michael

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont GTA 5)

12 Nov. 2025 • 18:37
0 Jeux vidéo

Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article macOS 26.2 ajoute Edge Light, un éclairage pour améliorer vos appels vidéo

macOS 26.2 ajoute Edge Light, un éclairage pour améliorer vos appels vidéo

13 Nov. 2025 • 9:25

image de l'article iOS 26.2 bêta 2 : la liste des nouveautés

iOS 26.2 bêta 2 : la liste des nouveautés

13 Nov. 2025 • 8:28

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2

Bêta 2 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2

12 Nov. 2025 • 22:10

image de l'article PlayStation annonce un nouveau Rachet & Clank… sur iOS et Android !

PlayStation annonce un nouveau Rachet & Clank… sur iOS et Android !

12 Nov. 2025 • 20:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site