Google met un terme aux Instant Apps d’Android

Le cimetière des produits ou services abandonnés par Google accueille un nouveau cadavre : la firme de Mountain View vient en effet d’annoncer son intention de mettre un terme aux Instant Apps d’Android, et ce pour la raison la plus pragmatique qui soit, c’est à dire un taux d’usage particulièrement médiocre. Nia Carter, la porte-parole de Google, a confirmé l’information au site The Verge : « L’utilisation et l’engagement des Instant Apps ont été faibles, et les développeurs utilisent désormais d’autres outils pour faire découvrir leurs applications, comme les mises en avant d’applications pilotées par l’IA ou l’installation simultanée d’applis », explique Carter. « Ce changement nous permet d’investir davantage dans les outils qui fonctionnent réellement pour les développeurs et d’orienter les utilisateurs vers des téléchargements complets pour favoriser un engagement plus profond. »

Les Instant Apps ne seront donc plus supportées à partir du mois de décembre de l’année en cours. Pour rappel, cette technologie logiciel permettait de créer des versions « condensées » et modulaires d’apps Android capables de se charger puis de se lancer presqu’instantanément. Il faut croire que l’aspect à priori bien pratique de cette nouveauté avait fini de séduire à la fois les devs et les utilisateurs…