Google Chrome va maintenant se mettre à jour toutes les 4 semaines

Il y a de l’évolution pour Chrome avec Google qui a maintenant décidé de proposer une mise à jour « majeure » toutes les 4 semaines. C’était auparavant une fois toutes les 6 semaines. « Il est devenu évident que nous pouvions raccourcir notre cycle de publication et proposer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement », déclare Google.

Chrome bascule sur des mises à jour toutes les 4 semaines

Le changement avec des mises à jour pour Chrome toutes les 4 semaines n’est pas encore actif. En effet, Google indique que ce sera une réalité à compte du troisième trimestre de 2021 avec Chrome 94. Le rythme d’une nouvelle version toutes les 6 semaines se maintient pendant encore quelques mois.

Tous les systèmes d’exploitation sont concernés par ce changement : Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Google ajoute qu’il va continuer à proposer des mises à jour de sécurité deux fois par mois pour son navigateur Internet. En outre, une nouvelle option « Stable étendu » va voir le jour. Ce sera un moyen d’avoir les mises à jour « majeures » toutes les 8 semaines. Cette option sera disponible pour les administrateurs d’entreprise et les embedders Chromium qui ont besoin de plus de temps pour gérer les mises à jour. Les mises à jour de sécurité sur ce canal seront disponibles toutes les deux semaines pour corriger des problèmes importants. Mais elles ne contiendront pas les nouvelles fonctionnalités ou toutes les corrections de sécurité que l’on retrouve sur le canal stable pour le grand public.